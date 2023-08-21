Институт прикладной математики РАН установил место падения «Луны-25»

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Автоматическая станция «Луна-25» упала в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии естественного спутника Земли в субботу, 19 августа, в 14:58 по московскому времени. К такому выводу пришли сотрудники Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук (РАН).

«Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

О том, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила свое существование, стало известно 20 августа. В Роскосмосе сообщили, что связь с аппаратом прервалась, попытки восстановить ее успехом не увенчались.

Глава госкорпорации Юрий Борисов заявил, что бесценный опыт посадок на Луну, полученный в 60-е и 70-е годы прошлого века, был практически потерян. Он констатировал, что страна полвека не занималась исследованием Луны, и подчеркнул, что коллектив Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина учтет ошибки, сделанные в ходе запуска межпланетной станции.

По словам гендиректора Роскосмоса, авария «Луны-25» произошла в связи с тем, что двигатель не отключился штатно. Таким образом, он проработал 127 секунд вместо 84, затем аппарат врезался в спутник нашей планеты.