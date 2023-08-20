Аппарат «Луна-25» столкнулся поверхностью Луны и прекратил свое существование

Связь с аппаратом прервалась, попытки восстановить ее успехом не увенчались.

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Космический аппарат «Луна-25», по результатам предварительного анализа, столкнулся с поверхностью спутника Земли и прекратил свое существование. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата. Однако в 14:57 по московскому времени связь с «Луной-25» прекратилась. Попытки выйти с ним на связь успехом не увенчались.

Вопросами выяснения причин потери космического аппарата займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный 11 августа. Предполагалось, что аппарат приземлится на поверхности естественного спутника Земли 21 августа. Задача «Луны-25» - изучать и анализировать лунный грунт, чтобы узнать о наличии воды. 19 августа на борту аппарат произошла нештатная ситуация при попытке перехода на предпосадочную орбиту.