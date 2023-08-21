Борисов: авария «Луны-25» произошла потому, что двигатель не отключился штатно

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Авария «Луны-25» произошла в связи с тем, что двигатель не отключился штатно. Таким образом, он проработал 127 секунд вместо 84, затем аппарат врезался в Луну, объяснил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Накануне в ГК сообщили, что аппарат «Луна-25» столкнулся с поверхностью спутника Земли и прекратил свое существование.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что связь с аппаратом была потеряна в 14 часов 57 минут. Дальнейшие попытки связаться с ним были безуспешными.

По предварительной информации, из-за нештатной работы двигателя «Луна-25» перешла на незамкнутую орбиту небесного тела.