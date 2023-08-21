В стране и мире Борисов: бесценный опыт прилунений в 60-е и 70-е годы был практически потерян Андрей Аркадьев По словам Юрия Борисова, крушение станции «Луна-25» произошло потому, что двигатель не отключился вовремя, проработав дольше положенного. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что бесценный опыт посадок на Луну, полученный в 60-е и 70-е годы, был практически потерян. «Тот бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 1960-1970-е годы, практически был потерян, прервалась смена поколений», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Борисов констатировал, что страна полвека не занималась исследованием Луны, и отметил, что коллектив НПО Лавочкина учтет ошибки, сделанные в ходе запуска межпланетной станции «Луна-25». Глава Роскосмоса назвал причину крушения аппарата. По его словам, авария произошла в связи с тем, что двигатель не отключился штатно. Таким образом, двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо 84, затем аппарат врезался в Луну. Экспертное мнение и аналитика