Делегация ЭКОВАС прилетела в столицу Нигера

© Фото: Sodiq, XinHua, Globallookpress

Делегация переговорщиков ЭКОВАС под руководством главы комиссии Омар Туре прилетела в столицу Нигера. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свои источники в Африке.

«Делегация, в состав которой входит глава комиссии сообщества Омар Туре, была встречена в аэропорту Ниамея», - передает агентство.

Ранее сообщалось, ЭКОВАС объявило об активации сил для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусаха отметил, что военное вторжение нежелательный метод, однако мятежники не оставляют им иного выбора, кроме как интервенция. И все же принял решение направить в Нигер переговорщиков, чтобы попробовать решить конфликт мирным путем.

Напомним, что военный переворот в Нигере произошел 26 июля с приходом к власти Национального совета спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.