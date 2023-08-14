Мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Базуму обвинения в госизмене

Захватившие власть военнослужащие сообщили о собранных уликах против президента и его приспешников, чтобы обвинить их в угрозе государственной безопасности и госизмене.

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Мятежники в Нигере, отстранившие от власти президента Мохамеда Базума, сделали срочное заявление. Они заявили, что собрали доказательства его вины в госизмене и в создании угрозы безопасности государству. Об этом сообщило арабоязычная редакция телеканала Al Jazeera.

«Военный совет в Нигере: мы собрали улики для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», - гласит опубликована информация.

До этого арабский телеканал сообщал, что мятежники в Нигере готовы решить кризис путем дипломатии. С таким заявлением выступала делегация исламских ученых из Нигерии. Они договорились с захватившими власть военными Нигера об «активизации диалога для разрешения кризиса».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия организовала мятеж и отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Страной начал управлять Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.