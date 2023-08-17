В стране и мире ЭКОВАС приступило к активации сил для восстановления конституционного порядка в Нигере Елизавета Егорова План по урегулированию конфликта в Нигере будет согласован государствами-участниками ЭКОВАС 17-18 августа на встрече в Аккре. © Фото: Djibo Issifou dpa Globallookpress Читайте нас на: Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало процесс активации сил для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщает телеканал Al Hadath. Окончательный план урегулирования конфликта в Нигере будет согласован на внеочередной встрече Комитета начальников генеральных штабов стран-членов сообщества в Аккре 17-18 августа. Ранее делегация исламских ученых сообщила о готовности мятежников в Нигере разрешить конфликт путем мирного разговора. Судя по заверениям лидеров переворота, их двери открыты к мирной дипломатии. Экспертное мнение и аналитика