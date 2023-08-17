ЭКОВАС приступило к активации сил для восстановления конституционного порядка в Нигере
План по урегулированию конфликта в Нигере будет согласован государствами-участниками ЭКОВАС 17-18 августа на встрече в Аккре.
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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало процесс активации сил для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщает телеканал Al Hadath.
Окончательный план урегулирования конфликта в Нигере будет согласован на внеочередной встрече Комитета начальников генеральных штабов стран-членов сообщества в Аккре 17-18 августа.
Ранее делегация исламских ученых сообщила о готовности мятежников в Нигере разрешить конфликт путем мирного разговора. Судя по заверениям лидеров переворота, их двери открыты к мирной дипломатии.