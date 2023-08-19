Определена дата военного вмешательства ЭКОВАС в ситуацию в Нигере

ЭКОВАС сообщило, что определило дату военного вмешательства в дела Нигера, однако разглашать ее не собираются.

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату военного вмешательство в сложившуюся в Нигере ситуацию с целью восстановления демократии, однако сообщать ее не будут.

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», - приводит телеканал Al Jazeera слова комиссара по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусаха.

Мусах подчеркнул, что военное вмешательство в дела страны не является приоритетным методом восстановления конституционного порядка, однако мятежники не оставляют им иного выбора.

Ранее стало известно, что совершившие государственный переворот военные в Нигере собираются предъявить свергнутому президенту обвинения в госизмене и создании угрозы безопасности. Мятежники сообщили, что собрали для этого доказательства.