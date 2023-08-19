Буркина-Фасо начала готовиться к интервенции ЭКОВАС в Нигер

О подготовке Буркина-Фасо к военному вмешательству ЭКОВАС в дела Нигера сообщил министр обороны страны.

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Буркина-Фасо начала подготовку к возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер. Об этом РИА Новости рассказал министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.

«Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер», - заявил он.

Кулибани добавил, что страна даже готова выйти из ЭКОВАС, поскольку считает нелогичной политику союза в отношении Нигера. По словам министра, страны-участники ЭКОВАС не имеют права воевать между собой.

«Мы - часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией», - объяснил министр африканской страны.

По словам министра, ЭКОВАС имеет широкую сеть представительств в регионе, но его руководители часто не реагируют на сообщения от специалистов на местах. Если бы они не игнорировали, то заметили бы признаки предстоящего конфликта и многого можно было бы избежать, отметил Кулибали.

В заключение министр обороны Буркина-Фасо сообщил, что вместе с Мали страна выступает против любой агрессии в отношении Нигера.

Ранее в ЭКОВАС сообщили, что выбрали дату военного вмешательства в Нигер, но разглашать ее не будут. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи начальников штабов обороны стран ЭКОВАС в Гане. Подчеркивается, что данный метод восстановления конституционного строя в Нигере, не является приоритетным, однако захватившие власть мятежники не оставляют другого выбора.

В Буркина-Фасо и Мали говорили, что любое вмешательство в дела Нигера намерены считать объявлением войны в свой адрес. Страны пообещали «принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера».