В Гане планируют обсудить дату возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер

По данным RFI, не менее пяти стран могут стать участниками интервенции в Нигер.

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Во время заседания в Гане начальники штабов обороны стран ЭКОВАС планируют обсудить дату начала возможной интервенции в Нигер, где власть находится в руках у мятежников. Об этом сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на представителя организации.

«Все уже готово, целью этого саммита является выбор даты интервенции», - передает радиостанция.

Сообщается, что во время первого дня начальники штабов обороны обсуждали распределение резервов среди потенциальных участников операции против Нигера. По данным радиостанции, на текущий момент их не менее пяти - Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау.

В RFI уточнили, что участники чрезвычайного заседания в Гане, которое проходит 18-19 августа, не успели закончить «работу по распределению» сил в возможной операции в первый день, обсуждение будет продолжено во второй.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС активирует силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. План по урегулированию конфликта в стране участники ЭКОВАС планируют согласовать в рамках встречи в Аккре 17-19 августа.