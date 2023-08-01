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Буркина-Фасо и Мали назвали вмешательство в дела Нигера объявлением им войны

Вероника Волосунова
08:24 01.08.2023
Буркина-Фасо и Мали намерены считать любое военное вмешательство в Нигер объявлением войны в свой адрес.
Буркина-Фасо и Мали назвали вмешательство в дела Нигера объявлением им войны
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
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Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер, так государства отреагировали на угрозы Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран.

«Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», - говорится в документе.

Как следует из документа, страны пообещали «принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера». Они также осудили введение санкций ECOWAS против Нигера, поскольку такие меры только «усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма».

Заявление Мали и Буркина-Фасо является реакцией на коммюнике стран Западной Африки, принятое 30 июля, в котором было выдвинуто требование о восстановлении в правах президента Нигера Мохамеда Базума. Если же это условие не будет выполнено, то страны ECOWAS пригрозили «принять все меры», в том числе «использование силы».

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