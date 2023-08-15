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Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выплатят по миллиону рублей

волосунова вероника
08:29 15.08.2023
Семьям тяжело пострадавших из бюджета Дагестана выделят по 400 тысяч рублей. Семьям тех, кто получил легкие травмы, по 200 тысяч рублей.
Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выплатят по миллиону рублей
© Фото: МЧС РФ
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Семьи погибших при взрыве на заправке в Махачкале получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.

«Членам семей погибших оказать помощь в размере одного миллиона рублей», - сказал глава республики.

Меликов добавил, что семьи тяжело пострадавших получат по 400 тысяч рублей, семьи тех, кто получил легкие травмы, по 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета республики.

Напомним, вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар. Спустя время пламя перекинулось на АЗС, а затем прогремел взрыв. По данным МЧС России площадь пожара составила 500 «квадратов».

По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 102. Большинство пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести - у них диагностируют переломы или черепно-мозговые травмы. На месте взрыва образовалась огромная воронка.

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