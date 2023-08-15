Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 27
В результате взрыва на заправке на выезде из Махачкалы погибли 27 человек.
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По последним данным, при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщили в Дагестанском центре медицины катастроф.
«На данный момент 27 погибших», - приводят слова РИА Новости.
Напомним, мощный взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 14 августа. Сгорели 10 автомобилей, в которых находились люди. После взрыва в земле образовалась огромная воронка. У пострадавших диагностируют переломы или черепно-мозговые травмы. По словам главы Дагестана Меликова, рядом с АЗС сдетонировали емкости.