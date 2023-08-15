После мощного взрыва на АЗС в Махачкале в земле осталась огромная воронка

На видео с места трагедии на заправке, опубликованном правительством Дагестана, заметны искореженные авто и «скелет» сгоревшей заправки.

© Видео: Правительство Дагестана Telegram © Фото: Правительство Дагестана Telegram

На месте взрыва на автозаправке в окрестностях Махачкалы образовалось огромное углубление в земле. Это видно на кадрах с места трагедии, опубликованных правительством Дагестана.

На видео заметен «скелет» сгоревшей заправки, искореженные авто и груды металла от обрушившихся конструкций.

На данный момент известно о 66 получивших ранения в результате ЧП и еще 10, находящихся в тяжелом состоянии, заявил первый заместитель Министра Здравоохранения России Виктор Фисенко. Погибшими числятся 12 человек, в том числе двое детей.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что напротив злосчастной АЗС находились емкости, которые сдетонировали при взрыве. Это привело к возгоранию. Более точные причины трагедии сейчас уточняются специалистами.