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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 102

Анастасия Бобылева
08:07 15.08.2023
Ранее стало известно о 27 погибших в результате инцидента.
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 102
© Фото: МЧС РФ
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В результате взрыва на заправке на выезде и Махачкалы пострадали 102 человека, в том числе дети. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

«По информации на 6.00 15 августа, в трагедии пострадали 102 человека, из них 27 человек погибли», - передает слова Меликова пресс-служба главы Дагестана.

В РИА Новости уточнили, что в медицинских учреждениях находятся 65 человек, в числе которых 11 детей.

Пожар произошел вечером 14 августа в автосервисе в Махачкале. Огонь перекинулся на заправку, в результате чего произошел взрыв. Сгорели 10 автомобилей, внутри которых были люди, а на земле образовалась огромная воронка. На данный момент известно о 27 погибших, среди которых было трое детей.

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