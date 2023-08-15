Главврач Мусаев рассказал о травмах пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале

Большинство пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. У них диагностируют переломы или черепно-мозговые травмы.

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После пожара и мощного взрыва на автозаправке в Махачкале в Республиканскую клиническую больницу города поступило как минимум 25 человек, об этом нашему телеканалу заявил главный врач медучреждения Газияв Мусаев.

«В настоящее время в республиканскую клиническую больницу имени Вишневского поступило 25 человек. При этом пострадавшие продолжают поступать. Состояние большинства из них средней степени тяжести - они не нуждаются в оперативных вмешательствах», - заявил Мусаев.

Однако, по словам главврача, есть и те, чье состояние можно охарактеризовать как тяжелое.

В основном у пострадавших фиксируют переломы и черепно-мозговые травмы. Всем пациентам провели компьютерную томографию (КТ) и необходимые осмотры специалистов.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ЧП возросло до пяти человек, еще более 10 пострадавших пытаются попасть в медучреждения.