Al Jazeera: мятежники в Нигере готовы к решению кризиса путем дипломатии

Нигерийские исламские ученые договорились с военными об «активизации диалога», говорится в сообщении.

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Делегация исламских ученых из Нигерии заявила о готовности мятежников к решению кризиса в Нигере путем дипломатии, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Участники делегации сообщили о заверениях лидеров переворота в Нигере в том, что их двери открыты для дипломатии и мира. Нигерийские ученые договорились с военными об «активизации диалога для разрешения кризиса», говорится в сообщении.

Ранее поступали противоречивые сообщения о готовности стран-членов экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к проведению военной операции в Нигере «как можно скорее». Это решение поддержали Франция и США.

В то же время президент Нигерии и председатель ЭКОВА Бола Тинубу выразил готовность к переговорам с мятежниками. ЭКОВАС намерен и дальше контактировать с заинтересованными сторонами, «чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее», сказал Тинубу.

Ранее захватившие власть в Нигере военные обвинили французских военных в атаке на нацгвардию. Сообщалось, что пятеро военнослужащих погибли после французской атаки 9 августа, а еще четверо были ранены.