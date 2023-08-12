Французские военные не выходят за пределы базы в столице Нигера

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Военнослужащие Франции и их спецтехника не покидают пределы базы в столице Нигера Ниамее, сообщает РИА Новости. В городе не видно передвижения иностранных военных.

Мимо французской базы в Ниамей и обратно в обычном порядке передвигаются военные Нигера. Вдоль ее стены ведется придорожная торговля. На выездах из города нет автоколонн с беженцами, отмечает корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что пятеро военных погибли в Нигере после французской атаки 9 августа. Еще четверо были ранены. Двое из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, утверждают в командовании национальной гвардии страны.

Тем временем Евросоюз готовится ввести санкции против нового руководства Нигера, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Государства-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились провести военную операцию в Нигере «как можно скорее», заявил глава Кот-д’Ивуара Алассан Уаттар.

Как сообщало AP, представители мятежников предупредили замгоссекретаря США Викторию Нуланд, что убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются вернуть его к власти вооруженным путем.