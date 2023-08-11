Франция и США поддержали решение ЭКОВАС об интервенции в Нигер

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Франция и США выпустили заявления о поддержке решений саммита лидеров стран-участниц ЭКОВАС, который прошел в четверг 10 августа в Абудже. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции и правительстве США.

«ЭКОВАС играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку. Мы изо всех сил поддерживаем лидерскую роль и действия ЭКОВАС в этом вопросе», - заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Франция выразила полную поддержку всех решений, принятых на саммите ЭКОВАС 10 августа, для обеспечения немедленного восстановления «конституционного и демократического порядка в Нигере».

Напомним, ранее стало известно о готовности лидеров стран-участниц ЭКОВАС начать «как можно скорее» военную операцию в Нигере, они дали свое согласие на осуществление интервенции в страну.