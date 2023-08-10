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Глава ЭКОВАС заявил, что готов вести переговоры с мятежниками в Нигере

Владимир Рубанов
16:23 10.08.2023
Выдвинутый со стороны сообщества ультиматум с требованием вернуть страну к демократическому правлению не дал результата, признал Бола Тинубу.
Глава ЭКОВАС заявил, что готов вести переговоры с мятежниками в Нигере
© Фото: IMAGO, AMADA MASARU, Global Look Press
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Президент Нигерии Бола Тинубу выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере после второго, чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который был посвящен ситуации в этой стране. Об этом сообщает ТАСС. Глава Нигерии в настоящее время председательствует в этой организации.

ЭКОВАС намерен и дальше контактировать с заинтересованными сторонами, «чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее», сказал Тинубу. В том числе президент Нигерии заявил о готовности к контактам с лидерами переворота.

Выдвинутый 30 июля со стороны ЭКОВАС ультиматум мятежникам с требованием вернуть страну к демократическому правлению не дал результата, признал президент Нигерии. Сообщество ввело санкции против военных в Нигере, но это тоже не произвело ожидаемого эффекта.

По словам Тинубу, ситуация в Нигере угрожает стабильности и безопасности всего региона, а также затрагивает весь Африканский континент. Президент Нигерии призвал сосредоточиться на дипломатических переговорах и диалоге.

Ранее лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани подписал указ о создании нового правительства переходного периода. В кабинет вошли 20 министров - военные и гражданские лица.

Президентская гвардия отстранила от власти президента Нигера Мохамеда Базума в конце июля. Власть в стране перешла группе военных, которые сформировали так называемый Национальный совет спасения родины (CNSP). Базум содержится под стражей в своей резиденции. Ему позволяют общаться по телефону с представителями других стран, однако представителю США Виктории Нуланд во время визита не удалось с ним встретиться лично.

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