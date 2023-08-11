Пятеро военных погибли в Нигере после французской атаки в среду

Еще четыре человека были доставлены в больницу в столице Ниамее.

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Пятеро солдат погибли и еще четверо были ранены в результате нападения французских военных на национальную гвардию в Нигере в среду 9 августа. Об этом сообщил портал Actuniger с ссылкой на командование нацгвардии.

Сообщается, что погибших похоронили в столице Нигера Ниамее в присутствии представителей Сил обороны и безопасности Нигера, раненые, двое из них в крайне тяжелом состоянии, были доставлены в столичную больницу. Их навестила делегация «Национального совета по защите отечества», органа, сформированного мятежниками после военного переворота.

Также портал передает об освобождении французскими военными шестнадцати «террористов», арестованных ранее в ходе операций, проводившихся в Нигере и Мали. В Нигере считают, что эти «маневры» французских военные направлены на «создание чувства всеобщей незащищенности». Франция отвергла обвинения в освобождении «террористов».

Напомним, 9 августа мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства и атаке на национальную гвардию. Нападение было осуществлено около 3 часов утра в 30 километрах от Самира.