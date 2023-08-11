В ЭКОВАС поддержали скорейшее начало военной операции в Нигере

Страны-участницы ЭКОВАС дали свое согласие на осуществление интервенции в Нигер.

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Главы государств-членов экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились провести военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом сообщили в Agence France-Presse, ссылаясь на главу Кот-д’Ивуара Алассана Уаттара.

«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств начать операцию как можно скорее», - заявил Уаттара.

Об этом стало известно по итогам саммита сообщества, который прошел по поводу переворота в Нигере в Абудже в четверг 10 августа.

Напомним, ранее глава ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу заявил о том, что он готов вести переговоры с мятежниками в Нигере. Целью сообщества является обеспечение «возврата к демократии как можно скорее», так как, по словам Тинубу, ситуация в Нигере угрожает стабильности и безопасности в регионе.