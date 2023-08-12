Боррель: Евросоюз готов ввести санкции против Нигера

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Евросоюз готовится ввести режим индивидуальных санкций против нового руководства Нигера. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель поддерживает стремление Экономического сообщества стран Западной Африки искать дипломатический выход из кризиса при параллельной мобилизации резервных сил.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС», - цитирует ТАСС заявление Жозеп Борреля.

Ранее главы государств-членов ЭКОВАС договорились провести военную операцию в Нигере. Сделать это планируется «как можно скорее». Об этом стало известно по итогам саммита сообщества, который прошел в Абудже в четверг 10 августа. Решение об интервенции поддержали Франция и США.

Напомним, в конце июля этого года в результате государственного переворота был свергнут президент Нигера Мохамед Базум. Сразу же в ЭКОВАС потребовали от мятежников уйти в отставку в течение недели, угрожая военным вмешательством.

Недавно участники госпереворота в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства. Об этом сказали и заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, когда дипломат прибыла в страну на этой неделе.