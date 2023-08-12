В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель: Евросоюз готов ввести санкции против Нигера

Сергей Лебедев
21:32 12.08.2023
Брюссель поддерживает мирное решение кризиса при параллельной подготовке к вторжению военных ЭКОВАС.
Боррель: Евросоюз готов ввести санкции против Нигера
© Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Евросоюз готовится ввести режим индивидуальных санкций против нового руководства Нигера. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель поддерживает стремление Экономического сообщества стран Западной Африки искать дипломатический выход из кризиса при параллельной мобилизации резервных сил.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС», - цитирует ТАСС заявление Жозеп Борреля.

Ранее главы государств-членов ЭКОВАС договорились провести военную операцию в Нигере. Сделать это планируется «как можно скорее». Об этом стало известно по итогам саммита сообщества, который прошел в Абудже в четверг 10 августа. Решение об интервенции поддержали Франция и США.

Напомним, в конце июля этого года в результате государственного переворота был свергнут президент Нигера Мохамед Базум. Сразу же в ЭКОВАС потребовали от мятежников уйти в отставку в течение недели, угрожая военным вмешательством.

Недавно участники госпереворота в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства. Об этом сказали и заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, когда дипломат прибыла в страну на этой неделе.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.