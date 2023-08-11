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В Роскосмосе сообщили, что полет «Луны-25» проходит штатно

Максим Крюков
13:20 11.08.2023
По информации госкорпорации, связь со станцией стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме.
В Роскосмосе сообщили, что полет «Луны-25» проходит штатно
© Фото: Роскосмос
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Служебные и бортовые системы автоматической станции «Луна-25», успешно стартовавшей сегодня ночью с космодрома Восточный, в ходе полета работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«По полученной телеметрической информации, служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе также отметили, что связь со станцией остается стабильной и устойчивой, группа управления работает штатно.

Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов заявил, что посадка станции «Луна-25» на поверхность единственного естественного спутника Земли ожидается 21 августа. По словам члена Академии космонавтики имени Циолковского Игоря Маринина, основная задача «Луны-25» - это выполнить мягкую посадку в сложном районе Южного полюса, где еще ни одна станция в мире не совершала посадку.

Ожидается, что станция проработает на Луне около года. Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов рассказал, что «Луна-25» будет исследовать лунный грунт прямо на борту. С его слов, в ходе экспедиции необходимо будет выяснить, есть ли там летучие соединения космического происхождения и сколько их.

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