Роскосмос: «Луна-25» совершит посадку в южной полярной области спутника 21 августа

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Посадка автоматической станции «Луна-25» на поверхность спутника Земли ожидается 21 августа. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он назвал старт успешным.

«Теперь будем ждать 21 число (августа). Я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится», - приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно об успешном отделении разгонного блока «Фрегат» с автоматической станцией «Луна-25» от третей ступени ракеты-носителя. Далее предстоит вывод станции на траекторию полета к Луне, для чего разгонный блок дважды включит маршевые двигатели.

Старт ракеты-носителя с первой за 47 лет российской автоматической лунной станицей произошел в 02:10 мск с космодрома Восточный. Полет продлится в несколько этапов и завершится первой в истории посадкой в районе Южного полюса Луны. За время работы станция будет искать воду и анализировать состав грунта спутника.