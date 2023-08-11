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Академик Маринин рассказал, какие сложности могут ожидать станцию «Луна-25»

Елизавета Кондрикова
05:05 11.08.2023
Станция «Луна-25» станет первой из четырех станций, которые планируют отправить на Луну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Основная задача станции «Луна-25» - это выполнить мягкую посадку в сложном районе Южного Полюса, где еще ни одна станция в мире не совершала посадку. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» Игорь Маринин, член Академии космонавтики имени Циолковского.

«Это эксперимент, который возвращает нас к достигнутым успехам Советского Союза, но, конечно, на более высоком технологическом уровне», - прокомментировал Маринин.

По словам академика, эта станция будет первой из четырех станций, которые планируется запустить к Луне. Ожидается, что станция проработает около года.

Сложность посадки в районе Южного полюса обусловлена пересеченной местностью района, наличием большого количества кратеров, выступов и камней. Посадка считается особенно сложной с технической точки зрения. Маринин подтверждает, что Луна остается «сложным объектом» с большим количеством аварийных ситуаций.

Тем не менее это необходимо для подтверждения наличия воды на Луне, что, по словам академика, будет означать как питьевую воду для человека, так и присутствие кислорода и водорода для ракетных двигателей. Также ученые обнаружили на поверхности Луны метеориты и другие объекты, к примеру, редкоземельные металлы, которых на земле лет через 30-50 будет в дефиците.

Ученый оценивает подобное событие как «очень большое достижение», к которому страна очень долго шла и много раз откладывала.   

Напомним, на 11 августа запланирован запуск на Луну станции «Луна-25». Запуск будет осуществлен в 02:10 по Москве. В открытый космос станцию выведет ракета «Союз-2.1б», оснащенная разгонным блоком «Фрегат».

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