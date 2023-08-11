Профессор ИКИ РАН Митрофанов: «Луна-25» будет исследовать лунный грунт прямо на борту

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«Луна-25» принципиально отличается от предыдущих отечественных лунных станций, и нынешняя миссия совершенно другая по сравнению с советскими, рассказал «Звезде» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

Последний советский лунный проект в 1976 году имел совершенно конкретную цель - доставку лунного грунта, рассказал профессор. На его борту не было других научных приборов. Он прилетел, забрал образцы грунта с глубины 2 метров, загрузил в ракету, и ракета улетела. С тех пор все изменилось.

«Мы обнаружили, что полярные области Луны - это совсем другая Луна. Это Луна, где в реголите (лунный грунт - прим. ред.) накопились летучие соединения космического происхождения, в том числе вода. Она, скорее всего, принесена кометами. То есть, по сути дела, там есть вечная мерзлота того вещества, которое когда-то было межпланетным, может быть даже межзвездным», - рассказал Игорь Митрофанов.

Основная цель этой миссии - подробно исследовать полярный район Луны. Это еще никто никогда не делал. Миссия будет работать, как планируется, целый год. Исследовать лунный грунт будут прямо на борту. Цель - понять, есть ли там летучие соединения космического происхождения и сколько их.

Станция создана на совершенно новом техническом уровне, рассказал ученый. Это полностью новая разработка на уровне технологий XXI века, с возможностями современной электроники, приема-передачи информации, управления приборами.

Исследователи рассчитывают, что аппарат доберется до окололунной орбиты за 5 дней. Тем временем в пути к спутнику Земли уже находится индийский аппарат «Чандраян-3». И если и у них, и у нас все пойдет по плану, то они прилетят позже на два дня. Индия послала свою станцию тоже в полярные области, и скоро Южный полюс станет популярным местом, рассказал Игорь Митрофанов.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, как выбирали основное и резервное место посадки «Луны-25».