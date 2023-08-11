В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профессор ИКИ РАН Митрофанов: «Луна-25» будет исследовать лунный грунт прямо на борту

Владимир Рубанов
01:11 11.08.2023
Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН рассказал «Звезде», что российская станция создана на совершенно новом техническом уровне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия», РИА Новости
Читайте нас на:

«Луна-25» принципиально отличается от предыдущих отечественных лунных станций, и нынешняя миссия совершенно другая по сравнению с советскими, рассказал «Звезде» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

Последний советский лунный проект в 1976 году имел совершенно конкретную цель - доставку лунного грунта, рассказал профессор. На его борту не было других научных приборов. Он прилетел, забрал образцы грунта с глубины 2 метров, загрузил в ракету, и ракета улетела. С тех пор все изменилось.

«Мы обнаружили, что полярные области Луны - это совсем другая Луна. Это Луна, где в реголите (лунный грунт - прим. ред.) накопились летучие соединения космического происхождения, в том числе вода. Она, скорее всего, принесена кометами. То есть, по сути дела, там есть вечная мерзлота того вещества, которое когда-то было межпланетным, может быть даже межзвездным», - рассказал Игорь Митрофанов.

Основная цель этой миссии - подробно исследовать полярный район Луны. Это еще никто никогда не делал. Миссия будет работать, как планируется, целый год. Исследовать лунный грунт будут прямо на борту. Цель - понять, есть ли там летучие соединения космического происхождения и сколько их.

Станция создана на совершенно новом техническом уровне, рассказал ученый. Это полностью новая разработка на уровне технологий XXI века, с возможностями современной электроники, приема-передачи информации, управления приборами.

Исследователи рассчитывают, что аппарат доберется до окололунной орбиты за 5 дней. Тем временем в пути к спутнику Земли уже находится индийский аппарат «Чандраян-3». И если и у них, и у нас все пойдет по плану, то они прилетят позже на два дня. Индия послала свою станцию тоже в полярные области, и скоро Южный полюс станет популярным местом, рассказал Игорь Митрофанов.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, как выбирали основное и резервное место посадки «Луны-25».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Байден запросил у конгресса США еще $13,1 млрд военной помощи Украине
22:31 В стране и мире
США почти вдвое увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов «натовского калибра»
21:10 В стране и мире
Президент Польши заявил, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление
20:22 В стране и мире
Первую партию новых учебников истории России отгрузят 11 августа на Сахалин
20:06 В стране и мире
Видео
В огне не горит: в Петербурге разработали боевую одежду пожарного из «умной ткани»
Популярное
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Опубликованы первые фото Лады Дэнс после страшной аварии
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.