Автоматическая станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Ее полет к Луне пройдет в несколько этапов, рассказали в Роскосмосе.

Первый - выведение станции на необходимую траекторию полета. Второй этап - перелет станции к Луне. На этом этапе миссии «Луна-25» развернется к Солнцу максимальной площадью панелей солнечных батарей для восполнения энергии. На финишном этапе полета «Луна-25» приступит к торможению для перехода на орбиту спутника и начнет полет вокруг Луны на высоте 100 километров.

Затем станция опустится до высоты в 18 километров и приступит к подготовке посадки. Прилунение станет ключевым этапом всей миссии. После удачной посадки «Луна-25» развернет свои антенны в сторону Земли и приступит к работе.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал сверхзадачей миссии поиск воды на Луне. Кроме того, станция при помощи буровой установки проанализирует состав грунта и выполнит ряд уникальных исследований, результаты которых помогут ответить на многие вопросы ученых.