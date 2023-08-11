Обломки упавшей в Хабаровском крае ступени «Союза-2.1б» показали с вертолета

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Обломки ступени ракеты «Союз-2.1б», которая сегодня ночью вывела автоматическую станцию «Луна-25», показали с вертолета. Видео было снято в Ульчском районе Хабаровского края.

На кадрах видно, как в густой лесопосадке лежит один из фрагментов ракеты-носителя.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в 28 километрах от поселения Шахтинск в Верхнебуреинском районе были обнаружены три ступени «Союза-2.1б». Глава региона также заявил, что на месте падения будет работать группа экологов, которая отберет пробы и отправит их в лабораторию.

После старта ракеты с космодрома Восточный глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что посадка «Луны-25» на поверхность спутника Земли ожидается 21 августа. Член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин отметил, что основной задачей станции является выполнение мягкой посадки в сложном районе Южного полюса, где еще ни одна станция в мире не совершала посадку. Академик также рассказал, что «Луна-25» будет первой из четырех станций, которые планируется запустить ко второму по яркости объекту на земном небосводе после Солнца.