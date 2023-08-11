Дегтярев сообщил, что в 28 км от Шахтинска обнаружили три ступени ракеты «Союз-2.1б»

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, три ступени были обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены.

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Три ступени ракеты «Союз-2.1б», которая этой ночью отправила автоматическую станцию «Луна-25» к естественному спутнику Земли, были найдены в 28 километрах от поселения Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что три ступени были обнаружены сразу, специалисты продолжат работы по поиску четвертой. Кроме того, к месту падения сегодня вылетает группа экологов, которые отберут пробы и отправят их в лабораторию. Дегтярев отметил, что 18 жителей Шахтинска были эвакуированы за час до старта, сейчас они уже вернулись домой.

Напомним, ракета-носитель стартовала с космодрома Восточный в 02:10 по московскому времени. Позже стало известно, что разгонный блок «Фрегат» с «Луной-25» успешно отделился от третьей ступени «Союза-2.1б». Сообщалось, что после двух включений маршевых двигателей блок выведет станцию на необходимую траекторию полета.