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Глава МВД Колокольцев пришел проститься с Володарским

Максим Крюков
12:03 11.08.2023
Известный радиоведущий Леонид Володарский скончался 8 августа на 74-м году жизни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев пришел проститься с переводчиком и радиоведущим Леонидом Володарским, который ушел из жизни 8 августа в возрасте 73 лет.

Гражданская панихида проходит в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ.

По словам военного историка Константина Залесского, Володарский, известный широкой публике как синхронный переводчик иностранных фильмов 1980-1990-х годов, был совершенно выдающимся ведущим и интервьюером, с которым можно было незаметно проговорить в эфире пару часов.

Историк спецслужб Александр Колпакиди рассказал, что Леонида Володарского периодически подкалывали из-за его голоса. Однако легендарный ведущий воспринимал это спокойно и отшучивался, отметил писатель. Колпакиди назвал Володарского редчайшим профессионалом, большим патриотом России, а его уход из жизни - очень большой потерей для радио.

Политолог-американист Александр Домрин в свою очередь заявил, что Володарского любили и ненавидели. Профессор ВШЭ подчеркнул, что «этот объем эмоций он на себя воспринимал, и на это отвечал он всегда достойно».

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