Писатель Колпакиди рассказал, что Володарского подкалывали из-за его голоса
Переводчика и радиоведущего Леонида Володарского периодически подкалывали из-за его голоса, который в 1990-е годы стал культовым и звучал во множестве переведенных иностранных фильмов. Но все эти колкости он воспринимал спокойно и отшучивался.
Об этом «Звезде» рассказал историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди. Вместе с Володарским он создавал цикл передач об истории советской разведки.
«У него была “группа поддержки”, которые ему звонили, все время его поддевали по поводу голоса. А он очень спокойно это все сносил. Я всегда удивлялся его спокойствию и невозмутимости. Но если бы меня так вот поддевали, я бы, конечно, не выдержал. А ему было на все это наплевать, он отшучивался», - рассказал Колпакиди.
Писатель назвал Володарского редчайшим профессионалом, большим патриотом России, а его уход из жизни - очень большой потерей для радио.
Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года. В 1990-е годы он перевел и озвучил большое количество западных фильмов, которые распространяли на видеокассетах. С 2014 года он вел авторскую радиопередачу на «Говорит Москва», посвященную истории.