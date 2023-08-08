Писатель Колпакиди рассказал, что Володарского подкалывали из-за его голоса

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Валерий Левитин, РИА Новости

Переводчика и радиоведущего Леонида Володарского периодически подкалывали из-за его голоса, который в 1990-е годы стал культовым и звучал во множестве переведенных иностранных фильмов. Но все эти колкости он воспринимал спокойно и отшучивался.

Об этом «Звезде» рассказал историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди. Вместе с Володарским он создавал цикл передач об истории советской разведки.

«У него была “группа поддержки”, которые ему звонили, все время его поддевали по поводу голоса. А он очень спокойно это все сносил. Я всегда удивлялся его спокойствию и невозмутимости. Но если бы меня так вот поддевали, я бы, конечно, не выдержал. А ему было на все это наплевать, он отшучивался», - рассказал Колпакиди.

Писатель назвал Володарского редчайшим профессионалом, большим патриотом России, а его уход из жизни - очень большой потерей для радио.

Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года. В 1990-е годы он перевел и озвучил большое количество западных фильмов, которые распространяли на видеокассетах. С 2014 года он вел авторскую радиопередачу на «Говорит Москва», посвященную истории.