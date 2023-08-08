Историк Залесский назвал Володарского совершенно выдающимся ведущим

По словам Константина Залесского, ни с одним другим человеком нельзя было так запросто проговорить два часа в эфире.

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Леонид Володарский был совершенно выдающимся ведущим и интервьюером, с которым можно было незаметно проговорить в эфире пару часов, рассказало «Звезде» военный историк Константин Залесский.

«Я достаточно много выступал по радио, участвовал в интервью. Но на моей памяти ни с одним человеком нельзя было так естественно и так прекрасно проговорить два часа в эфире. Причем через эти два часа всегда оставалось недоговоренным что-то. Володарский мог дать человеку не просто высказать, а дать рассказать все самое интересное, ни в коему случае не навязывать свою точку зрения, а наоборот, направлять своего гостя в то русло, которое интересно и ему, и слушателям», - рассказал Залесский.

Историк высказал мнение, что Володарский был интервьюером и журналистом на голову выше, чем он был переводчиком.

«Так прекрасно вести передачу, после которой ты выходишь с чувством выполненного долга и ни в коем случае не чувством усталости - это очень дорогого стоит. Очень жалко, что мы его потеряли», - сказал Залесский.

Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он известен по переводам и озвучке западных фильмов в 1990-е годы, которые распространяли на видеокассетах и показывали в видеосалонах.

С 2014 года Володарский вел авторскую передачу на радио «Говорит Москва» об истории России советского периода.