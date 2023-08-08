Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский

Утверждается, что он скончался после продолжительной болезни.

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Умер переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом трагическом известии сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на его родственников.

Володарскому было 73 года. Как утверждается, он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем», - поделились воспоминаниями о нем родственники.

Широкой публике он в наибольшей степени запомнился как синхронный переводчик иностранных фильмов 1980-1990-х годов. Голос Володарского знаком многим россиянам.