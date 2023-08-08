Политолог Домрин рассказал, что Володарского любили и ненавидели
Друг Леонида Володарского политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о знаменитом переводчике.
«У Леонида Володарского жизнь была исключительная, потому что он эту жизнь заслужил... И как его любили, так его и ненавидели. И вот этот объем эмоций он на себя воспринимал, и на это отвечал он всегда достойно», - сказал он.
Домрин подчеркнул, что уход из жизни Володарского является большой потерей для всей страны, для радиостанций, на которых она работал, и для тех, кто его любил.
«Леонид Володарский был лучшим, светлая память», - добавил его друг.
Сегодня стало известно, что знаменитый ведущий и переводчик умер в возрасте 73 лет, после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 11 августа.
Историк Константин Залесский назвал Володарского совершенно выдающимся ведущим. Он рассказал, что не знает никого другого, с кем можно было бы так естественно беседовать часами в эфире.