Политолог Домрин рассказал, что Володарского любили и ненавидели

Он подчеркнул, что уход из жизни Володарского является большой потерей для всей страны.

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Друг Леонида Володарского политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о знаменитом переводчике.

«У Леонида Володарского жизнь была исключительная, потому что он эту жизнь заслужил... И как его любили, так его и ненавидели. И вот этот объем эмоций он на себя воспринимал, и на это отвечал он всегда достойно», - сказал он.

Домрин подчеркнул, что уход из жизни Володарского является большой потерей для всей страны, для радиостанций, на которых она работал, и для тех, кто его любил.

«Леонид Володарский был лучшим, светлая память», - добавил его друг.

Сегодня стало известно, что знаменитый ведущий и переводчик умер в возрасте 73 лет, после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 11 августа.

Историк Константин Залесский назвал Володарского совершенно выдающимся ведущим. Он рассказал, что не знает никого другого, с кем можно было бы так естественно беседовать часами в эфире.