Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Украине не спровоцирует разлад в НАТО

Джейк Салливан добавил, что Киев также дал гарантии не применять кассетные боеприпасы на территории России.

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США не считают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов спровоцирует разлад среди союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом в воскресенье заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения», - цитирует РИА Новости слова Салливана.

Советник Джо Байдена отметил, что Вашингтону дали письменные гарантии того, что кассетные боеприпасы не будут применяться на российской территории и в населенных районах.

Ранее Белый дом анонсировал поставку кассетных боеприпасов. На это решение отреагировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что под ударом окажутся мирные жители. По ее словам, в Вашингтоне отлично осознают, что «обещания» Киева применять это оружие «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят.

Также против применения на поле боя кассетных боеприпасов выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. А постпред России при Организации Объединенных наций Василий Небензя назвал шагом к эскалации поставку Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Киеву.