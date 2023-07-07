В стране и мире В ООН заявили, что Гутерреш против применения кассетного вооружения на поле боя Игнат Далакян Генсек ООН выступает за то, чтобы страны соблюдали условия Конвенции по кассетным боеприпасам. © Фото: Xie E XinHua Globallookpress Читайте нас на: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель генсека ООН Фархан Хак. «Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции», - цитирует РИА Новости Хака, который прокомментировал планы Соединенных Штатов поставить Украине такие снаряды. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о намерениях отправлять Киеву самые эффективные кассетные боеприпасы. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал шагом к эскалации поставку Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Киеву. Экспертное мнение и аналитика