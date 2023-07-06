В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя назвал шагом к эскалации поставку США кассетных боеприпасов Украине

Алексей Курильченко
17:59 06.07.2023
Ранее сообщалось о решении Белого дома поставить боеприпасы, которые могут быть применены при контрнаступлении.
Небензя назвал шагом к эскалации поставку США кассетных боеприпасов Украине
© Фото: Photographer Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Поставка Киеву американских кассетных боеприпасов является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Они (США. - Прим. ред.) делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации», - заявил постпред в беседе с журналистами.

Ранее газета New York Times сообщила, что Белый дом согласовал поставки на Украину кассетных боеприпасов. По данным CBS, они нужны киевскому режиму для контрнаступления.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 Армия
Видео
«Супер, мы дома наконец-то»: российские военнослужащие поделились ощущениями после освобождения
16:40 В стране и мире
NYT: США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов
17:12 Армия
РИА Новости: удар по военной академии во Львове мог поразить танки Challenger
13:18 В стране и мире
МИД РФ объявил девять финских дипломатов персонами нон грата в качестве ответных мер
14:15 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак за сутки
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.