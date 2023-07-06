Небензя назвал шагом к эскалации поставку США кассетных боеприпасов Украине
Ранее сообщалось о решении Белого дома поставить боеприпасы, которые могут быть применены при контрнаступлении.
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Поставка Киеву американских кассетных боеприпасов является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
«Они (США. - Прим. ред.) делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации», - заявил постпред в беседе с журналистами.
Ранее газета New York Times сообщила, что Белый дом согласовал поставки на Украину кассетных боеприпасов. По данным CBS, они нужны киевскому режиму для контрнаступления.