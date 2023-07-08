В МИД отреагировали на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

В МИД РФ считают, что поставки США кассетных боеприпасов киевском режиму являются жестом отчаяния и свидетельством бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».

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В Российском МИД заявили, что в результате решения США о передаче Украине кассетных снарядов под ударом окажутся мирные жители, в том числе дети, ответственность за гибель которых лежит на Вашингтоне. Об этом следует из опубликованного на сайте ведомства сообщения с комментарием официального представителя МИД России М.В.Захаровой.

«В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», - напомнили в ведомстве.

В ведомстве считают, что, передавая кассетные боеприпасы Киеву, Вашингтон фактически будет становиться соучастником в минировании территорией и в полном объеме будет нести ответственность за погибших от подрывов мирных людей, включая детей.

Кроме того, попытку продлить агонию нынешних украинских властей, в российском МИД назвали «циничной» из-за отсутствия обеспокоенности жертвами среди мирного населения.

Решение американской администрации является вопиющим проявлением антироссийского курса США, целью которого является затягивание конфликта на Украине, добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму также свидетельствуют о все более глубоком вовлечении США и их сателлитов в боевые действия, на что международное сообщество должно адекватно реагировать.

«Передача кассетных боеприпасов – жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления"», - сказала Захарова.

В заключение Захарова заявила, что поставки очередного «чудо-оружия» Киеву никак не повлияют на ход спецоперации, цели и задачи которой будут выполнены.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов. Американский президент Джо Байден заявил, что это решение ему далось нелегко, так как у США этих боеприпасов мало.

В ООН на это ответили, что Гутерриш против использования применения кассетного вооружения на поле боя.