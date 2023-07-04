Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа

Российский президент отметил, что государства ШОС поддержали защиту конституционного строя РФ во время мятежа.

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества за поддержку конституционного строя РФ во время попытки вооруженного мятежа.

«Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», - заявил лидер.

Он подчеркнул, что высоко ценит эту поддержку. По словам Путина, Россия намерена в дальнейшем углублять связи с участниками ШОС. Он выразил уверенность в том, что эти связи становятся все более крепкими.

В день мятежа Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана и проинформировал их о ситуации.

Действия российского руководства также поддержали лидеры ОАЭ и Кубы. Также против мятежа высказался сербский президент Александр Вучич.