Президент Кубы Диас-Канель выразил солидарность с народом России на фоне попытки мятежа

Кубинский лидер выразил уверенность в торжестве закона в России.

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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил о поддержке российского народа и президента страны Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Свое отношение к произошедшему кубинский лидер выразил в Twitter.

«Выражаю солидарность народа и правительства Кубы уважаемому президенту Путину и братскому народу Российской Федерации перед лицом попыток спровоцировать вооруженный мятеж в стране», - отметил кубинский политик.

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что не сомневается в том, что «единство и конституционный порядок восторжествуют».

Ранее сообщалось, что после переговоров главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко были приняты решения об остановке движения вооруженных лиц компании по территории России.