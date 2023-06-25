Вучич заявил, что Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране

По мнению президента Сербии власть должна сменяться на выборах, а не вооруженным путем.

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Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в Российской Федерации. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране», - заявил Вучич в эфире TV Pink.

Глава сербского государства отметил, что власть должна сменяться «на выборах, а не на улице» и вооруженным путем.

Вучич также указал, что он сам и официальный Белград не стал спешить с комментариями. Он указал на поспешность и необдуманность поддержки действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина со стороны украинских властей и некоторых зарубежных политиков.

Ранее солидарность с российским народом на фоне попытки мятежа выразил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Он заявил, что не сомневается в том, что «единство и конституционный порядок восторжествуют».