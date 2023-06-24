Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ проинформировал своих собеседников о ситуации.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», - рассказал представитель Кремля.
Ранее российский президент выступил с обращением, в котором назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Владимир Путин заявил, что готовившие вооруженный мятеж понесут неминуемое наказание.