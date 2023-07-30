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Палки в колеса от Запада и борьба за независимую политику: как прошел саммит Россия-Африка в Петербурге

Павел Ремнев
19:37 30.07.2023
Саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге стал дополнительным фактором сближения в отношениях между Россией и африканским континентом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел саммит Россия-Африка, который стал ключевым политическим событием недели и, очевидно,  будет иметь глобальные последствия для всего нового миропорядка.

Страны Африки, которые десятилетиями, а то и столетиями находились под колониальным давлением Запада, сейчас с особым интересом следят за происходящими событиями, и за тем, как трещит по швам привычная система отношений, в которой все были вынуждены подчиняться одному заокеанскому хозяину.        

И такое внимание объясняется просто. Наблюдая за нашей битвой за свою свободу и безопасность, за право жить по своим правилам и согласно своим традициям, лидеры африканских стран кулуарно говорят следующее: если сейчас получится у русских, то потом получится и у них - вырваться наконец из-под диктата Запада и противостоять бесконечному грабежу и шантажу.

Колониальное прошлое для африканских стран – это по-прежнему серьезная проблема. Бывшие хозяева не спешат уходить, крайне неохотно расстаются со своими бывшими владениями, с несметными природными богатствами и всячески препятствуют попыткам африканских стран строить свою независимую политику.

Достаточно сказать, что европейцы и сейчас пытались сорвать Питерский форум, отговаривая лидеров африканских стран ехать в Россию, и открыто им угрожали, что если те не займут агрессивную, антироссийскую позицию, то больше не получат никакой помощи от Международного валютного фонда.

Тем не менее из 55-ти африканских стран в Россию приехали лидеры и представители 49-и. Весь мир видит истинное лицо Запада и Москвы.  И если в активе у европейцев только кровь и грабеж, то Россия всегда была готова протянуть Африке руку помощи.

На нашей стороне и наследие Советского Союза, который в 20-ом веке активно помогал странам Африки в борьбе за независимость, строил, развивал и  обучал у себя врачей, инженеров, военных.  И сегодня Россия готова инвестировать в экономику континента,  помочь организовать в Африке правильное сельскохозяйственное производство и даже безвозмездно в ближайшие месяцы поставить беднейшим странам - Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее – десятки тысяч тонн зерна.

В свою очередь и Африке есть, что предложить. Там множество природных ресурсов, в том числе и тех, к которым Россия потеряла доступ после распада СССР. Это марганец, хром, литий, бокситы, а также некоторые редкоземельные металлы. Кроме того, регион может стать новым рынком сбыта для нашей промышленной продукции.

России необходимо увеличивать несырьевой и неэнергетический экспорт. А в Африке большим спросом пользуется продукция машиностроения, химической отрасли, сельского хозяйства, а также удобрения и другие товары из России.

О том, как прошел недельный российско-африканский марафон встреч, - смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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