В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поставки зерна, украинский вопрос, перспективы русского языка: о чем успели поговорить на саммите Россия-Африка

Роман Закурдаев
22:37 27.07.2023
В Санкт-Петербурге завершился первый день проведения саммита Россия-Африка, на котором присутствовали представители почти 50 африканских стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Весьма символично, что там, где более трех столетий назад прорубили окно в Европу, совершается этот исторический поворот. Петербург принимает представителей и лидеров почти 50 государств Африки. Россия как никогда заинтересована в сотрудничестве с континентом, в странах которого скрывается огромный потенциал.

Привычный строгий деловой стиль в одежде они разбавили яркими красками национальных костюмов. Из общего только, кажется, значок саммита Россия-Африка на груди. Его высокие обладатели занимают именные места в зале пленарного заседания.

Хоть с севера на юг от Алжира до Центрально-Африканской Республики, хоть с запада на восток от Сенегала до Сомали. Для России все равны. Президент России Владимир Путин с первых минут своего выступления задает общий тон форуму.

«В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников. Состав участников пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума весьма представителен. Считаю символичным, что программа Саммита Россия – Африка начинается именно с этого важного мероприятия. Его девиз – «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» – звучит по-настоящему актуально. При этом главный ориентир – укрепление благосостояния наших граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем», - заявил Владимир Путин.

Речь также велась об экспорте российского зерна нуждающимся странам Африки, чему так препятствует Запад. Российский лидер отметил, Россия способна заместить украинское зерно как на платной основе, так и в виде помощи наиболее нуждающимся странам Африки.

«Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Чтобы быть конкретным, добавлю, скажу: мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителя», - заверил Путин.

Отдельно президент вновь остановился на, так называемой,  зерновой сделке, которую вынуждено приостановила Россия, так и не дождавшись , обещанной отмены санкций на экспорт отечественных удобрений и зерна.

«Доля России на мировом рынке пшеницы – 20 процентов, Украины – менее пяти. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждает, что это не так, что [это] только обеспечение этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду», - прокомментировал президент.

Председатель Африканского союза - международной организации, объединяющей 55 стран, - Азали Ассумани воспользовался трибуной саммита, чтобы обратиться к участникам  замороженной зерновой сделки.

«Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому  разрешение этого кризиса  позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия. Наш конти6ент в настоящее время испытывает серьезный рост цен на продовольствие,  поэтому мы обращаемся  ко всем участники процесса с большой просьбой  облегчить доставку как украинского,  так и российского зерна», - высказался Азали Ассумани.

Вполне  справедливо Африку называют кладовой планеты - на континент приходится около трети всех природных ресурсов Земли. Но оставаться лишь сырьевым придатком для  остального мира там  уже, очевидно, не готовы.

«Африка очень богата ресурсами, но у нас нет технологий, а у России они есть. И мы можем вести взаимовыгодное сотрудничество, как делает моя страна. Мы уже сотрудничаем в нефте-газовой добыче, сельскохозяйственном секторе, добыче полезных ископаемых, в транспортной сфере, энергетике», - сказал Табан Денг, вице-президент Южного Судана.

Только по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов.  Львиная доля поставок это техника, оборудование и химическая продукция.  Правда, все ещё пока хватает  прямого авиасообщения  и развитых логистических коридоров.

 «Международный транспортный коридор «Север – Юг», который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход на Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», - добавил Владимир Путин.

Президент добавил, что этот коридор в том числе можно использовать и в обратном направлении: для движения товаров из Африки в Россию.

Большие планы и на сотрудничество в культурной и образовательной сферах. А именно в подготовке квалифицированных кадров. Так, ведущие  российские университеты могут открыть свои филиалы в странах Африки.

 «Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов - изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит  фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», - сказал Путин.

Тем более, что причин и возможностей для изучения великого и могучего теперь должно стать значительно больше. Президент в марте следующего года пригласил африканцев в Сочи на Всемирный съезд молодежи.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 В стране и мире
Видео
Задержанный военнослужащий ВМФ РФ рассказал о сотрудничестве с СБУ
18:13 В стране и мире
В Тамбовской области 23 человека отравились в суши-баре
17:09 В стране и мире
Херш назвал существенной роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту
16:57 Спорт
Украинку, не пожавшую руку сопернице из России на ЧМ, дисквалифицировали
16:54 Спорт
Минспорт РФ планирует пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы
Популярное
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.