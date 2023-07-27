Поставки зерна, украинский вопрос, перспективы русского языка: о чем успели поговорить на саммите Россия-Африка

В Санкт-Петербурге завершился первый день проведения саммита Россия-Африка, на котором присутствовали представители почти 50 африканских стран.

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Весьма символично, что там, где более трех столетий назад прорубили окно в Европу, совершается этот исторический поворот. Петербург принимает представителей и лидеров почти 50 государств Африки. Россия как никогда заинтересована в сотрудничестве с континентом, в странах которого скрывается огромный потенциал.

Привычный строгий деловой стиль в одежде они разбавили яркими красками национальных костюмов. Из общего только, кажется, значок саммита Россия-Африка на груди. Его высокие обладатели занимают именные места в зале пленарного заседания.

Хоть с севера на юг от Алжира до Центрально-Африканской Республики, хоть с запада на восток от Сенегала до Сомали. Для России все равны. Президент России Владимир Путин с первых минут своего выступления задает общий тон форуму.

«В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников. Состав участников пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума весьма представителен. Считаю символичным, что программа Саммита Россия – Африка начинается именно с этого важного мероприятия. Его девиз – «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» – звучит по-настоящему актуально. При этом главный ориентир – укрепление благосостояния наших граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем», - заявил Владимир Путин.

Речь также велась об экспорте российского зерна нуждающимся странам Африки, чему так препятствует Запад. Российский лидер отметил, Россия способна заместить украинское зерно как на платной основе, так и в виде помощи наиболее нуждающимся странам Африки.

«Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Чтобы быть конкретным, добавлю, скажу: мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителя», - заверил Путин.

Отдельно президент вновь остановился на, так называемой, зерновой сделке, которую вынуждено приостановила Россия, так и не дождавшись , обещанной отмены санкций на экспорт отечественных удобрений и зерна.

«Доля России на мировом рынке пшеницы – 20 процентов, Украины – менее пяти. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждает, что это не так, что [это] только обеспечение этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду», - прокомментировал президент.

Председатель Африканского союза - международной организации, объединяющей 55 стран, - Азали Ассумани воспользовался трибуной саммита, чтобы обратиться к участникам замороженной зерновой сделки.

«Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия. Наш конти6ент в настоящее время испытывает серьезный рост цен на продовольствие, поэтому мы обращаемся ко всем участники процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна», - высказался Азали Ассумани.

Вполне справедливо Африку называют кладовой планеты - на континент приходится около трети всех природных ресурсов Земли. Но оставаться лишь сырьевым придатком для остального мира там уже, очевидно, не готовы.

«Африка очень богата ресурсами, но у нас нет технологий, а у России они есть. И мы можем вести взаимовыгодное сотрудничество, как делает моя страна. Мы уже сотрудничаем в нефте-газовой добыче, сельскохозяйственном секторе, добыче полезных ископаемых, в транспортной сфере, энергетике», - сказал Табан Денг, вице-президент Южного Судана.

Только по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Львиная доля поставок это техника, оборудование и химическая продукция. Правда, все ещё пока хватает прямого авиасообщения и развитых логистических коридоров.

«Международный транспортный коридор «Север – Юг», который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход на Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», - добавил Владимир Путин.

Президент добавил, что этот коридор в том числе можно использовать и в обратном направлении: для движения товаров из Африки в Россию.

Большие планы и на сотрудничество в культурной и образовательной сферах. А именно в подготовке квалифицированных кадров. Так, ведущие российские университеты могут открыть свои филиалы в странах Африки.

«Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов - изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», - сказал Путин.

Тем более, что причин и возможностей для изучения великого и могучего теперь должно стать значительно больше. Президент в марте следующего года пригласил африканцев в Сочи на Всемирный съезд молодежи.