Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

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В ближайшие месяцы Россия будет готова безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрию по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе вступления на саммите Россия-Африка.

Также глава государства отметил, что будет обеспечена и бесплатная доставка зерна. По словам президента, Африка может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, а Россия в этом поможет.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В прошлом году наша страна экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года - еще почти 10 миллионов тонн.

Президент подчеркивал, что выполнение «зерновой сделки», участие в которой было приостановлено, утратило смысл, потому что она не оправдала своего гуманитарного предназначения.

В июле прошлого года Россия и Украина по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются.