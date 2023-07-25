Песков: Запад давит на Африку из-за саммита в России

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Страны Запада пытались воспрепятствовать участию африканских государств в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что страны африканского континента подверглись «беспрецедентному давлению» со стороны США и других стран Запада.

«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем», - сказал Песков.

Второй саммит «Россия-Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. По словам пресс-секретаря, среди прочего планируется обсудить зерновую сделку, развитие российско-африканских отношений, приоритетные направления сотрудничества. В рамках саммита также ожидается заключение ряда двусторонних соглашений.

Напомним, еще в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о попытках США сорвать саммит и помешать сотрудничеству «с государствами Глобального Юга и Востока».