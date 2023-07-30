Кильватерный строй: лучшие кадры с Главного военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад проводится в северной столиц в честь Дня ВМФ каждый год в последнее воскресенье июля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует лучшие кадры Главного военно-морского парада, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.

Экипажи боевых кораблей давно готовились к этому дню - в честь праздника российского военно-морского флота они прошли кильватерными колоннами перед глазами зрителей, наблюдающих зрелище, которое можно увидеть лишь раз в году.

Парад торжественно открыл президент России Владимир Путин. В своей речи он заявил, что военно-морской флот беззаветно и трепетно служит своей стране. Путин подчеркнул, что военные моряки безупречно преданы Отчизне.

Морскую часть Главного военно-морского парада завершила подводная лодка «Уфа».

Ранее состоялся военно-морской парад Тихоокеанского флота во Владивостоке.