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Кильватерный строй: лучшие кадры с Главного военно-морского парада в Петербурге

Тимур Шерзад
13:02 30.07.2023
Главный военно-морской парад проводится в северной столиц в честь Дня ВМФ каждый год в последнее воскресенье июля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует лучшие кадры Главного военно-морского парада, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. 

Экипажи боевых кораблей давно готовились к этому дню - в честь праздника российского военно-морского флота они прошли кильватерными колоннами перед глазами зрителей, наблюдающих зрелище, которое можно увидеть лишь раз в году. 

Парад торжественно открыл президент России Владимир Путин. В своей речи он заявил, что военно-морской флот беззаветно и трепетно служит своей стране. Путин подчеркнул, что военные моряки безупречно преданы Отчизне

Морскую часть Главного военно-морского парада завершила подводная лодка «Уфа».

Ранее состоялся военно-морской парад Тихоокеанского флота во Владивостоке

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