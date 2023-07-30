Путин поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне.
«Благодарю личный состав Военно-Морского Флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!», - сказал он.
Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-Морского Флота.
Глава государства в сопровождении главкома ВМФ России Николая Евменова и министра обороны РФ Сергея Шойгу обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав. В параде задействованы 45 кораблей и катеров, подлодов и парусных судов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.