Армия Главный военно-морской парад-2023 Путин поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне Владимир Путин сделал это в своей речь на День ВМФ, открывая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне. «Благодарю личный состав Военно-Морского Флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!», - сказал он. Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-Морского Флота. Глава государства в сопровождении главкома ВМФ России Николая Евменова и министра обороны РФ Сергея Шойгу обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав. В параде задействованы 45 кораблей и катеров, подлодов и парусных судов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика