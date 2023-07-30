Путин заявил, что ВМФ России беззаветно и трепетно служит своей стране

Владимир Путин сказал это в своей речи в ходе проведения Главного военно-морского парада.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот беззаветно служит России.

«Начиная со времен Петра наш Военно-морской флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях», - сказал глава государства.

Сегодня в Петербурге и Кронштадте проводится Главный военно-морской парад. Путин вместе с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым и министром обороны Сергеем Шойгу обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав с праздником.

В День ВМФ в разных городах России проводятся торжественные мероприятия и парады кораблей, но главный Военно-морской парад традиционно проходит в Северной столице. Трансляцию праздника сморите на нашем сайте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.